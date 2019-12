Prima della Scala: protesta in piazza di lavoratori e centri sociali

Prima della Scala: contestazioni fuori dal teatro prima della "Tosca" IPA 1 di 21 IPA 2 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 10 di 21 IPA 11 di 21 IPA 12 di 21 IPA 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 IPA 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci In una piazza della Scala blindata da 600 agenti, è andata in scena la contestazione prima della "Tosca" che ha aperto la stagione della Scala di Milano. In piazza sono arrivati i presidi dei Cub e i lavoratori del gruppo Conad-Auchan in difesa dei posti di lavoro, ma anche i centri sociali con un flash mob per solidarietà al popolo curdo.

Decine di lavoratori e giovani dei centri sociali sono scesi in Piazza della Scala a Milano per una manifestazione di protesta in occasione della Prima del teatro milanese. Davanti alla sede del Comune di Milano i manifestanti hanno deposto simbolicamente tute da lavoro bianche imbrattate di rosso, con la scritta "Morto per inquinamento". In piazza anche i lavoratori ex Auchan, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui 6.200 esuberi dichiarati da Conad.