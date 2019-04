Giulia ha 77 anni ed è prigioniera in casa da 15, perché il suo edificio non ha un ascensore e lei è invalida al 100 per cento. “Avete già fatto il vostro appello al Tg5 – spiega Barbara d’Urso durante la puntata di “Pomeriggio Cinque” – ma vogliamo aiutarvi anche da qui: forse possiamo mettere un montascale”, spiega la conduttrice.



Giulia e Ignazio vivono a Milano e sono ormai disperati: sostengono di aver fatto richiesta per mettere l’ascensore da tempo, ma il loro desiderio non è mai stato esaudito e i lavori non sono mai partiti. “Non ce la facciamo più”, si lamenta il marito. “Proviamo a far andare al parco questa donna”, conclude Barbara d’Urso.