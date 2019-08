Per ore al caldo, 10mila galline morte d'asfissia nel Bresciano | Indagato l'allevatore

Sono rimaste per ore al caldo a causa del malfunzionamento dell'impianto di areazione. Diecimila galline ovaiole sono morte per asfissia in un'azienda agricola della Franciacorta, nel Bresciano. Stando all'inchiesta, il titolare dell'azienda agricola non aveva predisposto, così come imposto dalla legge, opportuni sistemi di allarme in grado di segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema di areazione forzata all'interno dei capannoni. L'allevatore è stato pertanto multato e risulta indagato.