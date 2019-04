Arrivano anche in Italia le uova da allevamenti che non uccidono pulcini maschi

Dopo l'esempio della Germania, giungono anche in Italia le uova "etiche" provenienti da allevamenti che non uccidono i pulcini maschi, come invece avviene normalmente. In attesa del perfezionamento di una tecnica innovativa che permette di individuare nel giro di un secondo il sesso dell'animale fin dalla fase embrionale, da ora a fine anno verranno allevati 750mila pulcini maschi altrimenti destinati a soppressione immediata.