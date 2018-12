Germania, arrivano uova da allevamenti che non uccidono maschi

In un supermercato di Berlino, per la prima volta al mondo, sono state messe in vendita uova provenienti da allevamenti che non uccidono i pulcini maschi, come avviene invece normalmente. Per poter evitare la strage di pulcini, grazie a una tecnica innovativa viene individuato il sesso del nascituro prima della schiusa: in questo modo vengono fatte schiudere solo le uova delle femmine, mentre le altre sono destinate a mangimi per animali.