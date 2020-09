Paziente 1 torna in campo a Codogno nel triangolare con sindaci e sanitari: "Ci provo"

A Codogno nel triangolare "per ripartire" scende in campo anche il Paziente 1 Ansa 1 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Facebook / Nazionale Italiana Sindaci 10 di 17 Ansa 11 di 17 Facebook / Nazionale Italiana Sindaci 12 di 17 Ansa 13 di 17 Facebook / Nazionale Italiana Sindaci 14 di 17 Ansa 15 di 17 Facebook / Nazionale Italiana Sindaci 16 di 17 Ansa 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ci provo. Sono qua, torno in campo. Ci provo": così Mattia Maestri, il Paziente 1, il primo caso di Coronavirus accertato in Italia, ha commentato prima di entrare in campo.a Codogno, uno dei 10 comuni della ex zona rossa del Lodigiano, nel triangolare di calcio tra nazionale dei sindaci, una squadra che rappresenta gli amministratori della provincia di Lodi e una squadra dei volontari della protezione civile e della croce rossa locali.