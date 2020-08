Mattia, il paziente 1 guarito dal Covid in vetrina con la famiglia per dire: "Grazie, Italia!"

"Quest'anno più che mai 'Viva l'Italia' siamo noi, noi che abbiamo avuto la forza di ripartire. Viva l'Italia siete voi, clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi... A voi va il nostro sentito grazie". Ha scelto queste parole Mattia Maestri, il paziente 1 di Codogno, per commentare la foto esposta nella vetrina dell'erboristeria di Casalpusterlengo gestita dalla moglie.

L'immagine ritrae la famiglia stretta in un abbraccio. Mattia è stato il primo paziente al quale a fine febbraio fu ufficialmente diagnosticato il Coronavirus. E con la notizia del suo contagio, l'Italia sprofondò nell'incubo pandemia.

Oggi, con questa fotografia, il messaggio di speranza arriva forte e chiaro. Mattia ha lottato per settimane in terapia intensiva. Mentre era in isolamento, non sapeva che fuori anche la moglie Valentina, all'epoca incinta, aveva contratto il virus. Sono guariti entrambi e si sono goduti la nascita della loro prima figlia, Gaia.

Ed eccoli, allora, ritratti in uno scatto che racconta la voglia e la possibilità di ripartenza dopo un grande dolore e un'enorme fatica. La foto ha partecipato al concorso indetto dalla Confcommercio e dal comune con la Pro loco di Casalpusterlengo per la vetrina più bella in paese dal titolo: "Viva l'italia".



Non ha vinto la famiglia di Mattia, ma, del resto, la battaglia più importante della vita l'avevano già superata.