Omicidio a Pavia, donna trovata morta in casa: è stata accoltellata

Omicidio nella provincia di Pavia dove una donna è stata trovata morta in una casa di Scaldasole.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. All'esterno dell'abitazione è stato trovato un parente della donna ferito a coltellate: anche la vittima è stata accoltellata. Sono in corso ulteriori rilievi per fare chiarezza sul fatto. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della donna.