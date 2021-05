Pavia, morti due operai: investiti da vapori di ammoniaca dopo la rottura di una condotta

Vigili del Fuoco

Due operai sono morti in seguito alla rottura di una conduttura del vapore "contenente verosimilmente ammoniaca", nell'azienda in cui stavano lavorando a Villanterio, in provincia di Pavia. L'incidente si è verificato all'interno di una ditta che si occupa di raccolta e lavorazione dei sottoprodotti della macellazione. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.