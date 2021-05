Inail: nei primi quattro mesi 306 morti sul lavoro, in crescita del 9,3% rispetto al 2020

I dati sui morti sul lavoro in Italia segnano un deciso aumento nel primo quadrimestre 2021 . Lo riferisce l'Inail, secondo cui le denunce di infortunio sul luogo di lavoro con esito mortale tra gennaio e aprile sono state 306, in aumento del 9,3% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'istituto segnala anche l'aumento delle patologie di origine professionale denunciate, che sono state 18.629 (+26,1%).

Il confronto tra 2020 e 2021 richiede però cautela, sottolinea l'Inail, in quanto i dati delle denunce mortali degli open data mensili sono provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia. Non è stato infatti conteggiato un rilevante numero di "tardive" denunce mortali da contagio di Covid, in particolare a marzo 2020, entrate negli archivi solo nei mesi successivi al 30 aprile.



I settori più colpiti - Tra i settori economici si distingue ancora per numerosità degli eventi il settore "Sanità e assistenza sociale", che nel primo quadrimestre di quest'anno presenta comunque una diminuzione del 25% degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro rispetto allo stesso periodo del 2020.



Dall'analisi territoriale emerge una diminuzione delle denunce soltanto nel Nord-Ovest (-13,5%), al contrario delle Isole (+8,4%), del Sud (+7,1%), del Centro (+6,5%) e del Nord-Est (+6,3%). Tra le Regioni, i maggiori decrementi percentuali sono quelli di Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento, Piemonte e Lombardia, mentre gli incrementi percentuali più consistenti sono stati rilevati in Molise, Basilicata e Campania.



Gli altri dati - La lieve flessione che emerge dal confronto dei primi quadrimestri del 2020 e del 2021 è legata alla sola componente femminile, che registra un -10,3% (da 74.878 a 67.155 denunce), mentre quella maschile presenta un incremento del 7,5% (da 97.441a 104.715). La diminuzione ha interessato i lavoratori italiani (-1,6%) e quelli comunitari (-2,0%), al contrario degli extracomunitari (+9,7%). Dall'analisi per classi di età emergono cali solo tra gli under 20 (-31,5%) e nella fascia tra i 40 e i 54 anni (-1,5%), con incrementi per quella tra i 20 e i 39 anni (+9,6%) e tra gli over 55 (+4%).