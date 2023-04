Pavia, insulti razzisti alla vicina di casa: "Ti faccio a pezzi, torna a casa tua africana" | Sessantottenne a processo

A Pavia una 35enne eritrea, da tempo cittadina italiana, è stata oggetto di minacce e insulti razzisti da parte delle vicina di casa di 68 anni.

"Ti faccio a pezzi, torna a casa tua, africana...", sono alcuni dei vituperi lanciati dalla donna, ora finita a processo per minaccia e stalking condominiale. Secondo l'accusa, l'episodio è solo l'ultimo di una serie di di atti persecutori che la 68enne avrebbe attuato anche contro altri inquilini del palazzo, una casa popolare in via Sicilia.