Fagnano Olona (Varese), il medico africano vittima di insulti razzisti lascia il lavoro

Lascia Fagnano Olona (Varese) Enock Rodrigue Emvolo, il dottore camerunense 48enne che nelle ultime ore è salito alla ribalta delle cronache nazionali perché vittima di alcuni commenti a sfondo razzista da parte di qualche abitante del posto.

L'uomo, che aveva assunto il ruolo di medico di base come sostituto di un collega andato in pensione, aveva deciso di abbandonare subito dopo lo scoppio del caso, ma poi ci aveva ripensato. Ora però ha cambiato nuovamente idea e ha confermato la volontà di non proseguire.