Pavia, a Vidigulfo se lasci l'auto a casa il Comune ti offre fino a 100 euro

Il Comune di Vidigulfo, in provincia di Pavia, è sceso in prima linea nella lotta all'inquinamento istituendo un "fondo pendolari" di 4.500 euro l'anno per i bonus viaggi che varieranno in base al reddito. L'iniziativa adottata dall'amministrazione del sindaco Pietro Sfondrini infatti offre dai 70 ai 100 euro a studenti e lavoratori che per recarsi a Milano o Pavia useranno i mezzi pubblici, abbassando così le emissioni di Co2. Non solo, il buono aiuterà a sostenere l'economia locale: potrà essere speso soltanto nelle botteghe del paese.