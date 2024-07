Giacomo Bozzoli, chi è il 39enne di Brescia condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio | Per lui mandato di arresto internazionale

Nato 39 anni fa, Giacomo Bozzoli è a tutti gli effetti un latitante dopo che i carabinieri di Brescia non lo hanno trovato nella sua abitazione, sulle rive del lago di Garda, dove si erano recati per notificargli la decisione con cui la Cassazione lo ha condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, gettato nell'altoforno della fonderia di famiglia nel 2015. Per Bozzoli, unico imputato per la morte dell'imprenditore, i giudici della Prima Sezione penale della Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dai suoi legali contro la sentenza con cui la Corte d'Assise di appello di Brescia, il 17 novembre 2023, lo aveva condannato al carcere a vita con l'isolamento diurno per un anno. Per lui ora spicca un mandato di arresto internazionale: non è escluso che si trovi all'estero.