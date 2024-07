Omicidio Bozzoli, la Cassazione conferma l'ergastolo ma il nipote-killer è irreperibile

Gli uffici della Procura di Brescia hanno ricevuto l'estratto della sentenza della Cassazione, atto fondamentale per poter emettere l’ordine di carcerazione. Secondo i giudici della suprema corte l’imprenditore Mario Bozzoli fu gettato nel forno della fonderia di famiglia, che gestiva con il fratello e con i nipoti a Marcheno (Brescia), la sera dell'8 ottobre 2015.



Giacomo Bozzoli che in questi nove anni è sempre rimasto in libertà. Non ha seguito l'udienza a Roma dove invece era presente il padre Adelio, il quale aveva riferito che il figlio, da lui ritenuto innocente, era in attesa nella sua abitazione sul lago di Garda. Da capire adesso se il 40enne deciderà di costituirsi, dal momento che i carabinieri che si sono presentati nella sua abitazione per condurlo in carcere, non hanno trovato nessuno.