Nel Pavese bimbo di 8 anni muore soffocato sotto cumulo di vestiti

Tgcom24

Un bambino autistico di 8 anni, originario dell'Azerbaijan, ospite di una comunità a Cozzo (Pavia), in Lomellina, è morto soffocato sotto un cumulo di vestiti caduti dall'armadio che aveva aperto. La tragedia è avvenuta nella serata di martedì. Il piccolo risiedeva con la madre in una casa famiglia per richiedenti asilo.