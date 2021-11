Monza, preparano una torta alla marijuana: cinque ragazzi finiscono in ospedale

Una delle ragazze era addirittura quasi priva di coscienza. Sono così arrivati i carabinieri di Seregno, ai quali i giovani hanno ammesso le proprie responsabilità. La coppia di fidanzati aveva scaricato la ricetta da qualche sito web alternativo, comprato gli ingredienti base, procurato lo stupefacente e preparato la torta. All'interno dell'appartamento è stata poi trovata altra sostanza stupefacente e, nel frigorifero, il resto della torta rimasta, pronta per la colazione del giorno dopo.

I cinque, tutti portati in codice giallo negli ospedali di Monza e Desio, sono stati poco dopo dimessi senza prognosi. Al termine degli accertamenti eseguiti dai carabinieri, la coppia di "giovani chef" è stata deferita all'autorità giudiziaria di Monza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre per gli altri tre giovani, tutti 21enni, di cui due di Meda ed uno di Briosco, è scattata la segnalazione alla Prefettura di Monza e della Brianza quali assuntori.