Usa, dal 2022 arrivano i coffee shop per la marijuana a Las Vegas

Las Vegas potrebbe essere una nuova Amsterdam: arrivano i coffee shop per fumatori di marijuana. Nella città dei casinò, dove fumare sigarette non è proibito e dove si può acquistare qualsiasi prodotto a base di cannabis per scopi ricreativi, il tassello mancante era un posto dove poter fumare uno spinello senza infrangere la legge.

La situazione cambierà nel 2022 quando, grazie alle nuove normative dello stato del Nevada, si potranno aprire dei "marijuana lounges", sale dove poter fumare liberamente. Secondo i dati riportati dal Las Vegas Sun, durante il primo anno di vendite del settore, i dispensari del Nevada hanno venduto circa 430 milioni di dollari di marijuana per uso ricreativo e lo stato ha raccolto 69,8 milioni di dollari di entrate fiscali derivate dalle tasse sulla vendita legale di fumo.

I prossimi in lista - Il Nevada non è il primo posto in America a dare il semaforo verde ai "marijuana lounges". L'Alaska li ha già legalizzati nel 2019, anche se a causa di costi e procedure burocratiche ancora non è stato possibile aprirli. Gli altri Stati che presto potrebbero aprire i coffee shop di Amsterdam sono il Colorado, la California, New York e Nuovo Messico.