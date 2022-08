Monza, perseguita la ex minorenne fino in aula di scuola: arrestato

Perseguitava la sua ex, quindicenne, e, in un'occasione, dopo la fine della relazione, era anche andato nella classe della scuola da lei frequentata imponendole di uscire e insultando un'insegnante e i suoi compagni di classe.

I carabinieri della stazione di Agrate Brianza (Monza) hanno notificato ad un marocchino 30enne, già in carcere a Monza per rapina, un'ordinanza di custodia cautelare per stalking. L'uomo avrebbe più volte perseguitato e minacciato di morte l'ex fidanzata e i suoi familiari.