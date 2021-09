Monza, ex pugile picchia selvaggiamente la compagna: arrestato

ansa

Un uomo di 56 anni, un ex pugile, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri a Besana Brianza (Monza) per aver fratturato due costole alla compagna, una donna di 57 anni, a seguito di una banale lite per gelosia. La violenta aggressione è stata bloccata grazie all'arrivo dei carabinieri, chiamati dai vicini di casa. La vittima è stata dimessa con 25 giorni di prognosi per politraumi e fratture.