Monza Brianza, sequestrati 276 kg di marijuana dai carabinieri di Sesto San Giovanni: 5 arresti

In un capannone di Misinto (Monza Brianza) i carabinieri di Sesto San Giovanni hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, cinque uomini tra i 26 ed i 64 anni. Tre sono italiani (tutti pregiudicati per reati in materia di sostanze stupefacenti) e due stranieri (incensurati). Inoltre sono stati sequestrati 276 kg di marijuana , mille euro in contanti, diversi cellulari e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

A insospettire i carabinieri, considerando il diradato traffico per l’emergenza sanitaria in atto, è stato il via vai di automobili dal capannone dove era stipata la droga. I militari hanno così deciso di intervenire circondando l’edificio. I presenti, presi alla sprovvista, hanno tentato di disfarsi di alcuni cellulari (lanciandoli al suolo o danneggiandoli) e di darsi alla fuga a piedi, ma sono stati fermati.

I 276 kg di marijuana erano suddivisi in vari pacchi termo-sigillati da un kg circa, contenuti all’interno di trenta scatole di cartone, depositate e stipate all’interno dell’edificio. Inoltre le perquisizioni domiciliari hanno consentito ai militari di rinvenire, a carico di due degli arrestati, un totale di circa 4mila euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente sequestrato è quantificabile, per il valore di vendita all’ingrosso, in circa 1.380.000 euro.