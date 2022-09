Milano, volo Ita Airways scortato da due caccia sopra Linate: era un'esercitazione

Sopra i cieli di Milano, nella zona dell'aeroporto di Linate, il volo Ita Airways AZ8033 è stato scortato per diversi minuti da due jet.

Diverse le segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno notato l' Airbus A350 , arrivato da Roma Fiumicino e già in rientro, che volava a bassa quota. Nessun allarme, però, perché il volo era stato programmato: si trattava semplicemente di un'esercitazione in vista del Gran Premio di Monza di Formula 1 in programma domenica.