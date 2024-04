Milano, Vittorio Brumotti derubato della sua "bici da guinness" mentre libera i parcheggi per disabili durante il Salone del Mobile

Nella puntata di ieri sera "Striscia la Notizia" ha mandato in onda il servizio con protagonista Vittorio Brumotti, derubato venerdì 19 aprile nel parcheggio interrato della "Rinascente" di piazza Duomo a Milano. L'inviato si trovava in giro insieme all'operatore per consegnare l'iconica "merdina" agli automobilisti in sosta selvaggia nel centro storico della città, particolarmente affollata durante il Salone del Mobile. Durante il servizio si vede una coppia di automobilisti parcheggiare sui posti riservati ai disabili e uno di loro arriva a colpire la telecamera.

Nonostante la presenza delle videocamere di sorveglianza, nel parcheggio del grande magazzino i malviventi sono riusciti a scassinare il van utilizzato dalla troupe del tg satirico rubando la "bici da guiness" di Brumotti. Oltre alla bici in carbonio personalizzata con cui l'inviato biker era entrato nel "Guiness dei Primati", dal mezzo sono spartite alcune attrezzature da lavoro come telecamere, computer, valigie "Siamo nel centro di Milano e la criminalità è alle stelle", denuncia l'inviato che in studio riceve la solidarietà dei conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker.