Milano, Capitan Ventosa "incorona" i saltatori di tornelli nel metrò

Milano. L'inviato di "Striscia la Notizia" Capitan Ventosa è sceso nel metrò e in un'ora ha intercettato 43 saltatori di tornelli. Le telecamere nascoste del Tg satirico hanno ripreso decine di utenti che si rifiutano di pagare il biglietto della corsa scavalcando i dispositivi posti all'ingresso della stazione sotterranea. L'eroe anti-magagna decide quindi di "incoronare" i trasgressori perché "come Re Carlo anche loro viaggiano in carrozza". C'è chi, alla consegna del finto premio, giustifica l'infrazione dicendo che il biglietto era scaduto, chi invece promette una condotta regolare in futuro, chi ancora semplicemente sorride. E però le ripetute infrazioni in metropolitana arrecano un danno a tutti i viaggiatori in transito e causano l'aumento generalizzato dei biglietti delle corse.

Leggi Anche Borseggiatrici Milano, con la bella stagione le ladre vanno in trasferta a Venezia

Il fenomeno dei "saltatori di tornelli" riguarda non solo la metropoli lombarda: a Parigi pochi giorni fa le telecamere di "Striscia la Notizia" hanno ripreso casualmente infrazioni simili durante un servizio dell'inviato Roberto Lipari. La missione di Capitan Ventosa nella metropolitana di Milano si conclude con una "incoronazione" doppia: ben due trasgressori oltrepassano i tornelli nello stesso momento e allora l'inviato si presenta a loro con due "trofei".