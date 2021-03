Milano, una discoteca abusiva in piena pandemia

A Milano si nasconde una discoteca che resta aperta in piena pandemia. Grazie alle segnalazioni arrivate a "Striscia la Notizia", l'inviato Max Laudadio ha scoperto un locale o dove vengono ignorate tutte le norme anti Covid e il sabato pomeriggio i ragazzi possono ballare e scatenarsi senza mascherine né distanziamento.

Leggi Anche Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza

Leggi Anche Vaccini, un algoritmo indica il nome di chi ha la priorità attribuendo a ogni cittadino il grado di vulnerabilità

In uno degli ultimi giorni di zona gialla della Lombardia alcuni complici del tg satirico riescono ad entrare con delle telecamere nascoste: all'interno del locale i gestori fanno firmare delle autocertificazioni, non prima però di aver messo del nastro adesivo sulle videocamere dei telefonini dei clienti, per impedire che vengano fatti dei video.