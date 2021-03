Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza

IPA

Una rissa tra due gruppi di giovani, armati di mazze e persino di un machete, è stata bloccata dai carabinieri a Desio (Monza). Venti in totale i ragazzi coinvolti, sei dei quali sono stati identificati e denunciati dai militari, tra cui tre minorenni. A far scattare l'appuntamento per lo scontro sarebbe stato un litigio nato per una ragazza.