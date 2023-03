Da Milano alla guerra in Ucraina e ritorno, l'attore Gabriele Donolato recupera tablet rubato: "Fighi i social usati nel modo giusto"

Dopo il racconto del furto e l'appello via Instagram, l'aiuto arriva dal Paese sotto le bombe: "Pazzesco, la ragazza che in videochiamata mi mostrava il mio iPad recuperato poi scappava in un rifugio antiaereo"

E' così che l'attore, doppiatore e speaker Gabriele Donolato annuncia ai suoi follower di essere tornato in possesso del tablet che era all'interno del suo zaino, rubato in un fastfood in centro a Milano l'8 marzo. Il lieto fine arriva a tre settimane dall'inizio di questa che è un'avventura a tutti gli effetti. Grazie alla geolocalizzazione e alla potenza dei social network, infatti, l'appello di Donolato arriva ad Alina Hubko , giovane ucraina che vive sotto le bombe e che, come spiega l'attore stesso anche in un'intervista al sito MowMag.com, "ha pensato di difendere l'onore del suo Paese: in Ucraina non sono ladri e hanno bisogno del nostro sostegno ora".

Tramite i tracciatori della posizione in tempo reale rimasti all'interno dello zaino, Donolato, in un primo momento e, come denuncia in un video Instagram, senza ricevere aiuto dalla polizia, riesce a recuperare il suo zaino con le chiavi di casa e dell'auto in zona Viale Monza. Ma l'iPad che usa per lavoro e che aveva ricevuto in regalo a Natale dai genitori si è già volatilizzato. Riappare qualche giorno dopo in Ucraina dopo aver varcato il confine con la Romania.

Ed è qui che l'avventura tocca persino la guerra. Gli appelli di Donolato arrivano fino in Ucraina e l'iPad acquistato da un ignaro ucraino come "usato" viene recuperato per tornare a Milano. A provvedere al ritiro e alla spedizione del tablet è questa ragazza ucraina, Alina Hubko, che si mette a disposizione dell'attore, pur vivendo una sua condizione di salute precaria e soprattutto di vita pericolosissima sotto i continui allarmi aerei. Fino al lieto fine annunciato con un nuovo video su Instagram: l'iPad è di nuovo a casa.

Ma non basta. Perché Donolato, seguendo le tracce del suo dispositivo, scopre qualcosa di più che rivela al sito MowMag.com. Ha ricostruito, infatti, anche con l'aiuto di altri derubati nello stesso fastfood e nello stesso giorno, il viaggio degli oggetti rubati e borseggiati che entrano in Ucraina, a quanto appurato, insieme agli aiuti umanitari. E qui scoppia il caso. Tocca ora alla polizia indagare per verificare tali accuse e vagliare queste ipotesi.