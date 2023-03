Borseggiatrici rom, il vincitore del Grande Fratello: "Fino ai 12 anni ho fatto lo stesso, mi ha insegnato mio padre"

"Ho rubato fino ai 12 anni, mi ha insegnato mio padre". Ospite a "Zona Bianca", il vincitore della nona edizione del "Grande Fratello" Ferdi Berisa dice la sua sul fenomeno dei borseggiatrici rom, al centro del dibattito pubblico dopo le denunce da parte di diversi programmi televisivi, tra cui "Striscia la Notizia". "Andavamo negli autobus, nei treni: per me era la normalità".

A salvarlo, da quel tipo di vita, un albergatore di San Benedetto: "Ha denunciato la mia situazione alla polizia, che mi ha messo in istituto per crescere e crearmi un futuro. Non tutti, però, hanno questa possibilità".

"Io sono stato fortunato", conclude Berisa, mettendosi nei panni delle borseggiatrici. "Credo che, se non avessi incontrato quella persona in quel dato momento, probabilmente starei facendo ciò che ora fanno quelle povere ragazze".