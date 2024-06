Milano, ubriaco investe e trascina una ragazza per 300 metri: rischia linciaggio

A Milano un ubriaco ha investito e trascinato una ragazza di 24 anni per oltre 300 metri. La vittima era rimasta incastrata sotto la vettura e il guidatore non se n'era accorto. A salvare la ragazza è stata una volante della polizia che ha notato le gambe spuntare da sotto la scocca e ha proceduto a fermare la vettura. Ora la giovane è ricoverata all'ospedale Niguarda in gravi condizioni. Il guidatore, un 21enne, è risultato positivo all'alcoltest e ha rischiato di essere linciato dalla gente che lo inseguiva.