Milano, trovato lanciarazzi in una sala d'attesa dell'ospedale Niguarda

Un lanciarazzi non funzionante è stato trovato abbandonato in una sala d'attesa di Radiologia dell'ospedale Niguarda di Milano. Sull'episodio stanno indagando la Digos e il pool antiterrorismo della procura, guidato da Alberto Nobili, che aprirà un'inchiesta per detenzione e porto di arma da guerra. Si tratterebbe di un gesto dimostrativo. A dare l'allarme è stato un infermiere che ha notato lo strano oggetto sotto una sedia.

L'arma, uno "strumento lanciarazzi illuminante" non funzionante, era composto di due pezzi e attaccato con nastro adesivo sotto due sedie. E' stato trovato da un'operatrice dell'ospedale e sul posto non c'erano rivendicazioni. Secondo gli investigatori, sarebbe stato collocato lì proprio per essere ritrovato, come messaggio intimidatorio nel clima di tensione attorno all'emergenza sanitaria Covid.