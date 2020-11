Covid, i medici: se va avanti così non ce la faremo | Governo: lockdown totale se non si inverte la curva entro il 15 novembre

Se il flusso di accessi e ricoveri rimane lo stesso, non reggiamo nemmeno una settimana. Siamo in grossissima difficolta'". A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è Antonio Voza, responsabile del pronto soccorso e della Medicina d'urgenza dell'Irccs Humanitas di Milano. Voza spiega: "Non è un mistero che i pazienti restino anche 48 ore in attesa di un posto letto. Avremmo bisogno di una grossa mano dalle strutture del territorio a piu' bassa intensita', ma la rete fatica ormai a distribuire i pazienti".