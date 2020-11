Covid, in Italia 25.271 nuovi casi su 147mila tamponi e altri 356 morti

Sono 25.271 i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 147.725 tamponi effettuati (contro gli oltre 190mila test di domenica). I decessi salgono a quota 41.750, con 356 ulteriori morti. La Regione con il maggior incremento di casi è la Lombardia (4.777). Sul territorio nazionale si segnalano altre 100 terapie intensive e altri 1.196 ricoveri. Sono 10.215 i guariti nelle ultime 24 ore.

Pressione sugli ospedali Nelle ultime 24 ore si segnalano 100 persone in più nelle terapie intensive (2.849 in tutto su 7.514 posti disponibili), mentre sono 1.196 più di ieri i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (27.636 in tutto). Gli attualmente positivi sono più di mezzo milione (573.334), con un incremento di 14.698 da domenica. I tamponi odierni sono stati 147.725, mentre ieri erano stati 191.144. Il rapporto positivi/tamponi è al 17,1%, mentre quello positivi/nuovi casi testati (oggi 88.701) è al 28.49%. Con i 356 morti odierni, il totale delle vittime dall'inizio della pandemia è salito a 41.750.

In Lombardia 4.777 nuovi casi, a Milano 2.225 E' ancora una volta la Lombardia la Regione con il maggior incremento di nuovi casi (+4.777) a fronte di 21.121 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore si segnalano anche 99 decessi nel territorio lombardo e 20 pazienti in più nelle terapie intensive (670). A Milano e Provincia ci sono stati 2.225 positivi da ieri. La seconda Regione con più nuovi casi è la Campania (3.120). Seguono Piemonte (2.876), Toscana (2.244) e Veneto (2.223).