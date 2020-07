Milano, trans 48enne trovata morta in casa: è stata uccisa a coltellate

Una trans brasiliana di 48 anni è stata trovata morta nella sua casa di Milano, in via Plana, vicino a Viale Certosa. La vittima, che lavorava come escort e che riceveva anche nel suo appartamento, è stata uccisa con diverse coltellate inferte sul torace e sulla schiena. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, allertati da una fuga di gas. L'arma del delitto non è ancora stata trovata.