Morta impiccata Miriam Rivera, prima trans del Grande Fratello australiano

La morte di Miriam sarebbe avvenuta in realtà, già qualche mese fa, a febbraio, come mostra un post Facebook del marito, ma la notizia è stata diffusa solo in questi giorni. Miriam Rivera avrebbe rifiutato di entrare in un giro di prostituzione e per questa ragione sarebbe stata uccisa, secondo le parole del marito, che ha anche raccontato di essere stato lui stesso minacciato pochi giorni dopo il presunto omicidio della moglie.



La donna sarebbe stata cremata ancor prima che i medici legali potessero eseguire l’autopsia, particolare che avvalora la tesi dell'omicidio.



La Rivera era diventata nota dopo aver partecipato nel 2004 al reality show britannico "There’s something about Miriam", in cui alcuni uomini si contendevano le attenzioni della bellissima modella, la cui identità transgender fu rivelata solo nell’ultimo episodio, con grande disappunto dei partecipanti. Poi, nello stesso anno, Miriam partecipò all'edizione australiana del Grande Fratello, la prima concorrente trans al mondo.