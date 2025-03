Milano, tiktoker morto suicida: si indaga sui commenti social

Domenica sulla vicenda è intervenuto anche il partito Sinistra Italiana che, in un comunicato, ha espresso "dolore e rabbia per la morte di Alex/Davide Garufi" ritenendo sia stato "vittima di bullismo transfobico" e che la sua morte sia "frutto della cultura tradizionale che trova sostegno nei movimenti anti-scelta e nella destra intollerante". Garufi, continua la nota, "ha avuto il coraggio di fare coming out come donna transgender su TikTok, chiedendo di essere chiamatə Alexandra e annunciando con fierezza l'inizio della terapia ormonale. Da quel momento, Alex (Davide) è statə vittima di violenti episodi di bullismo e transfobia, sia online che nella vita quotidiana".