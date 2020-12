Milano, "tamponi sospesi" nel tendone della Brigata Soccorso Rosso: i cittadini li regalano a chi non può permetterseli

Volontari al lavoro nella chiesa di San Severo fuori le mura, quartiere Sanita di Napoli, per l'iniziativa del tampone solidale, dove chi può lascia un "sospeso" pagato per chi non può permettersi il costo dell'esame per verificare se si è positivi oppure no al coronavirus.

"Li effettuiamo a chi non se lo può permettere - spiega a Repubblica Riccardo Germani, infermiere - in questo periodo in cui i laboratori privati sono chiusi e in cui si è inceppato un meccanismo che la sanità lombarda ha regalato ai privati. Chi vuole, e può, ci paga le spese per regalare un tampone a chi non può pagarselo: ecco quindi il 'tampone sospeso'".

Il personale che lavora nel tendone ha fatto i conti sui costi effettivi del servizio: non superano i 6-7 euro per ogni test antigenico. Il tampone viene praticato oggi nella Regione Lombardia per 50-60 euro. "con un rincaro dell'800% - sottolinea ancora Germani -. Tutto regalato ai privati".

Il tendone pratica un centinaio di tamponi al giorno a tutti quelli che si presentano. Arrivano persone senza documenti, migranti, riders, gente che ha perso il lavoro o è allo stremo con la cassa integrazione. Ma viene anche, sottolineano i volontari, "la signora che può permetterselo e ci regala soldi per fare il test a chi è meno fortunato".