Milano, musicista 84enne suona la tromba un'ora dopo essere stato operato all'addome

Il paziente ha scelto un brano di Ennio Morricone per "esibirsi" dopo aver subito un intervento chirurgico di oltre 5 ore e 30 minuti

Il post dell'Asst Melegnano e della Martesana L'Asst Melegnano e della Martesana ha pubblicato il video dell'uomo che suona la tromba su Facebook e scritto: "Lui è Roberto (nome di fantasia), classe 1940, un musicista affermato. Nelle settimane scorse, però, arriva una brutta sorpresa con la scoperta della malattia e la necessità di affrontare un delicato intervento chirurgico all'addome. E con esso le paure che accompagnano sempre questi momenti, ma anche la voglia e il desiderio di mantenere tutta la lucidità mentale e la capacità respiratoria per continuare a suonare la sua amatissima tromba".

"Oggi, grazie a una tecnica innovativa, la 'Awareness Laparoscopy', l'ospedale di Vizzolo è in grado di sottoporre i propri pazienti a interventi con minima invasività non solo dal punto di vista chirurgico ma soprattutto anestesiologico con enormi benefici post operatori in particolare su pazienti fragili o anziani. Un approccio moderno che ha permesso al paziente di impugnare la sua tromba a soli 60 minuti da un intervento durato oltre 5 ore e mezza", si legge ancora nel post.

"Da ormai un anno, a Vizzolo è attiva una vera e propria Academy formativa che vede la partecipazione di anestesisti, chirurghi e infermieri provenienti da tutta Italia. L''Awareness Laparoscopy' consiste nell'esecuzione di una anestesia loco-regionale toracica, associata a una sedazione, che permette al paziente di non sentire dolore e di tutelare la funzionalità neurologica e quella respiratoria, evitando il ricorso agli anestetici generali e alla ventilazione meccanica", ha concluso l'Asst Melegnano e della Martesana.