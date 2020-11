Milano, spaccio a San Vittore: cinque arrestati, anche un'infermiera

lapresse

Cinque persone sono state arrestate per un giro di spaccio nel carcere milanese di San Vittore. Per la Procura il rifornimento di hashish e piccoli quantitativi di cocaina all'interno dell'istituto è avvenuto, nei mesi scorsi, tramite un'infermiera in servizio. Arrestata in flagranza qualche giorno fa, avrebbe consegnato dietro compenso due cellulari a due detenuti che, di notte, chiamavano i loro referenti esterni per effettuare gli "ordini".