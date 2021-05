Milano, Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele 

"Forte e in forma" - "Siamo davvero felici per il Presidente Berlusconi. L'ho trovato forte e in forma". Sono le parole del vice presidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi che ha incontrato Silvio Berlusconi prima delle sue dimissioni dall'ospedale San Raffaele. Ghribi si è congratulato con il presidente di Forza Italia a nome della proprietà e del Gruppo (che possiede l'ospedale San Raffaele) per la piena remissione e gli ha augurato un pronto ritorno al lavoro.

Tajani: "Continuerà le cure a casa" - "Il Presidente Berlusconi continuerà a domicilio un adeguato periodo di riposo, di riabilitazione e cure come prescritto dai sanitari. Si conferma così l'infondatezza delle notizie allarmistiche circolate nei giorni scorsi, delle quali il Presidente stesso ha sorriso coi i suoi stretti collaboratori". Lo ha scritto su Facebook Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

Le parole di Tajani - "Forza Italia saluta con entusiasmo questi positivi sviluppi, che avvicinano il momento nel quale il proprio leader potrà finalmente tornare a svolgere l'attività pubblica che in questi mesi gli è stata preclusa su stretta indicazione medica", ha aggiunto Tajani.

Il messaggio di Salvini - "Bentornato a casa Silvio, alla faccia di gufi e avvoltoi!". Così il leader della Lega, Matteo Salvini ha salutato, tramite Twitter, le dimissioni del Cavaliere dal San Raffale.