Milano, sguardo di troppo: 16enne disabile pestato, arrestato 20enne

Un ragazzo di 20 anni, con precedenti per lesioni , è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime per aver selvaggiamente picchiato un 16enne con disabilità cognitive al parco Nord di Milano. Il presunto movente di questa brutale aggressione sarebbe uno sguardo "sbagliato" da parte del 16enne al gruppo del 20enne. La vittima ha riportato una prognosi di 50 giorni a causa della frattura scomposta della mandibola.

Futili motivi - "Il presunto movente di questa brutale aggressione sarebbe uno sguardo 'sbagliato' da parte del 16enne al gruppo del maggiorenne", ha spiegato il comandante della compagnia di Milano Porta Monforte, Silvio Maria Ponzio. Si tratta di un futile motivo, poiché il minore "era seduto su una panchina ad ascoltare la musica con le cuffiette e ha rivolto uno sguardo distratto al gruppo soltanto perché gli altri ragazzi stavano ballando".



Pestaggio in pieno giorno - Il video di una telecamera di sorveglianza ha documentato tutta la violenza dell'episodio: un pestaggio durato un minuto e mezzo in pieno sole. Mentre il 20enne picchiava l'adolescente, attorno a lui c'erano cinque amici (due ragazze e tre ragazzi) che hanno assistito senza muovere un dito.



Escalation di violenza - "Il sedicenne non si aspettava l'aggressione, guardava l'erba. All'improvviso ha sollevato lo sguardo e si è trovato davanti lo sconosciuto che lo ha colpito con un primo schiaffo. A quel punto è stata una escalation e nonostante abbia tentato di scappare è stato inseguito per circa 200 metri e picchiato ancora", hanno riferito le forze dell'ordine.