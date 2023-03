Milano, ronde dei pendolari contro le borseggiatrici della metropolitana

A "Zona Bianca" parla Matthia Pezzoni, portavoce del comitato per la sicurezza: "Avvisi multilingue e video per fermarle"

Milano. Di fronte alla crescita di borseggiatrici nella metropolitana i pendolari si organizzano in ronde: a "Zona Bianca" Matthia Pezzoni, presidente del comitato sicurezza per Milano, spiega come è nata l'iniziativa: "Ho visto che nessuno interveniva, le forze dell'ordine avevano le mani legate e ho deciso di mettermi in prima linea a segnalare queste persone che rubano tutti i giorni". Occhi aperti, avvisi multilingue e video sui social: queste le "armi" a disposizione di chi combatte i furti sempre più frequenti sui mezzi pubblici del capoluogo lombardo.

Sulla banchina in attesa del treno, una pendolare incinta racconta di come è riuscita a sventare all'ultimo un tentativo di furto da parte di una borseggiatrice: "Ho girato la borsa al contrario e gli anelli, non mi fido", dice la donna che plaude all'iniziativa dei comitati di pendolari di segnalare tramite video sui social gli episodi a bordo de convogli: "Pensare che questi video siano una violazione della privacy delle persone lo trovo ridicolo".