Milano, risse per entrare all'ufficio immigrazione

L'inviata di "Striscia la Notizia" torna nella struttura, per raccontare la situazione di caos che si vive quando vengono distribuiti i 150 ingressi settimanali

Spintoni, urla e proteste. Non accenna a diminuire la situazione di tensione il lunedì mattina fuori dall'ufficio immigrazione di via Cagni a Milano, quando vengono distribuiti i 150 ingressi della settimana.

In particolare, lo scorso 23 gennaio, alle prime luci dell'alba, come mostra un servizio di "Striscia la Notizia", i pochi poliziotti presenti sono dovuti intervenire con i lacrimogeni per disperdere la folla composta da 700 richiedenti asilo. Tra questi, un gruppo di egiziani, che ha iniziato a spingere e cercato di scavalcare il muro di cinta.

"Evidentemente quello che doveva essere fatto è stato fatto", spiega all'inviata del tg satirico il commissario della polizia, tra i resti dei fumogeni.