Milano, ricercato per terrorismo in Algeria arrestato in metropolitana

I poliziotti della Digos, dopo le comparazioni foto-dattiloscopiche, hanno scoperto che il 37enne, già sconosciuto alle forze di polizia italiane, era ricercato in Algeria perché ritenuto parte delle milizie dello Stato Islamico sin dal 2015 e impiegato sul fronte siro-iracheno.

L'uomo, su disposizione della Corte d'Appello di Milano competente per la procedura di estradizione, per la quale il ministro della Giustizia ha già dato l'assenso, è stato portato nel carcere "San Vittore", in attesa dell'imminente trasferimento in Algeria.