Milano, precipita dal 7° piano del Palazzo di Giustizia: morto

Un uomo è precipitato dal settimo piano del tribunale di Milano ed è morto.

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Dell'uomo non si conosce ancora l'identità né quale fosse il motivo per il quale si trovasse in Tribunale. Tra le ipotesi il suicidio ma anche un incidente sul lavoro dato che in questi giorni nell'edificio sono in corso delle opere di ristrutturazione.