Palermo, ascensore precipita dal quinto piano: tre persone ferite in gravi condizioni

Dentro c'erano marito, moglie e la sorella di lei. Tutti sono rimasti gravemente feriti. I tre, portati in codice rosso agli ospedali Civico, Policlinico e Buccheri La Ferla, hanno fratture gravi. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale del 118. Gli agenti sono al lavoro per chiarire le cause dell'incidente.



L'uomo lavora alla Reset, società del Comune di Palermo, la moglie è casalinga e la cognata vive nello stesso appartamento della coppia, al quinto piano dello stabile. I tre erano in ascensore quando la cabina è precipitata facendo un volo di oltre 10 metri. "Eravamo in casa quando abbiamo sentito un botto tremendo - ha raccontato Jessica di Fede, un'inquilina del palazzo -. Siamo usciti e c'erano queste persone che urlavano. Mio marito ha aperto le porte dell'ascensore ed è riuscito a tirarli fuori".



"Stiamo facendo tutte le verifiche non solo sull'ascensore che è caduto, ma anche su quelli dei palazzi vicini. Ascensori che sono stati installati tempo dopo la costruzione degli immobili", ha dichiarato Fabrizio Pandolfo, commissario dello Iacp, l'istituto case popolari a cui appartiene lo stabile in cui si è verificato l'incidente. "Stiamo verificando tutta la documentazione sull'installazione degli ascensori, sulle manutenzioni e sui collaudi. Tutto sarà fatto in breve tempo per rispetto di quanti vivono nelle abitazioni - ha aggiunto - I nostri tecnici sono nella zona dell'incidente e a disposizione delle forze dell'ordine e di chi sta coordinando le indagini".