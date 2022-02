Milano, precipitano in un vano ascensore: un operaio morto e uno gravissimo

Un operaio è morto e un altro è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitati nel vano ascensore mentre installavano la cabina in un palazzo di Milano.

L'incidente è avvenuto in uno stabile in viale Monza. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i due lavoratori sono caduti da un'altezza di circa 20 metri. L'operaio di 55 anni è morto sul colpo, mentre il collega di 26 è stato trasferito in ospedale. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto l'autopsia sul corpo della vittima.