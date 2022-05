Milano, pallavolista 12enne scoppia a piangere: l'avversaria fa invasione di campo per consolarla

La ragazzina era scoppiata in lacrime dopo un errore. E a consolarla sono arrivate subito anche altre compagne di squadra di Liscate. "Vedere esempi di sportività come questo da ragazze ancora così giovani, oltre a emozionare, non può che farci avere fiducia nelle splendide persone che diventeranno un giorno", è il commento della società sulla sua pagina Facebook.

"Questa foto - si legge nel post della Polisportiva San Giorgio di Liscate - ritrae un momento particolarmente emozionante della partita della nostra Under 12. Una giocatrice della squadra avversaria, durante l’incontro particolarmente combattuto, - continua il racconto - ha avuto un momento di difficoltà e si è lasciata andare al pianto. Alcune delle atlete della nostra squadra hanno oltrepassato la rete e si sono avvicinate a lei per consolarla e offrirle sostegno, pur non conoscendola".

"In campo - è la morale della società di Liscate - siamo avversari ed è giusto fare di tutto per vincere la partita.

Fuori da esso però siamo persone

, ognuno con i propri punti forza e con le proprie fragilità. Vedere esempi di sportività come questo da ragazze ancora così giovani, oltre a emozionare, non può che farci avere fiducia nelle splendide persone che diventeranno un giorno. Ringraziamo la squadra avversaria per la bellissima partita".