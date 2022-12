Milano, omicidio in un bar: indaga la polizia

Sul posto è intervenuta la polizia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo gli investigatori, sarebbero stati esplose almeno cinque colpi di pistola. L'uomo è poi scappato. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorsi, ma quando il personale medico è arrivato, la vittima era già deceduta. Gli inquirenti sono al lavoro per raccogliere testimonianze, capire con precisione cosa sia accaduto e ricostruire il passato della vittima per comprendere come sia

maturato l'omicidio.