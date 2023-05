Milano, nuove tecniche di furto e borseggio

Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia" torna a occuparsi dei borseggiatori di Milano, documentando questa volta i sistemi innovativi utilizzati per derubare commercianti e clienti nei bar e fast food.

C'è chi agisce in coppia: uno, dal bancone di un locale, cerca di distrarre il barista, mentre l'altra ruba il barattolo con le offerte per i bambini malati di leucemia, nascondendolo sotto il proprio giaccone. E chi addirittura in gruppo, dividendosi i compiti: quelli che si occupano della "ronda", per valutare e controllare la situazione, e quelli che compiono il vero e proprio furto, il più delle volte attraverso la tecnica del foglio, poggiato sull'oggetto da sottrarre.

Si tratta, però, soltanto di alcune delle tecniche utilizzate dai borseggiatori, su cui il tg satirico (e non solo) è tornato più volte nel corso dei mesi. Staffelli, in particolare, è spesso sceso nella metropolitana meneghina insieme alle "ragazze deterrenti" che, con cartelli appositi, segnalavano la presenza delle ladre.

"Si mettono dietro di voi e, quando salite, portano via il telefonino dalle vostre tasche o dai vostri zaini", spiegava l'inviato di "Striscia la Notizia" a telespettatori e passanti, mettendoli in guardia dal pericolo.