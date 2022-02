Milano, notti di risse e coltelli tra baby gang

"Dopo le nove/dieci di sera, fai attenzione". È questo il consiglio che il membro di una baby gang milanese si sente di dare all'inviata di "Controcorrente", nel capoluogo lombardo per testimoniare i crescenti episodi di violenza tra le bande di giovani e giovanissimi della città.

Sabato 19 febbraio, in particolare, si sono visti diversi gruppi armati di coltelli taser che hanno effettuato quattro aggressioni in meno di due ore, per un bilancio pari a tre feriti.

"Non sei più libero", racconta una delle vittime. "Hai sempre il pensiero che, se esci di casa, potrebbe succederti una cosa di questo tipo".